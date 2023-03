La stagione turistica in Costa Smeralda si appresta a partire e lo fa con il soffio sulle sessanta candeline dell’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, che apre le sue porte per la stagione 2023 all’insegna dell’ottimismo e dei buoni pronostici. A soli sei giorni dall’apertura della struttura extra lusso di proprietà di Qatar Holding, inaugurata nel lontano luglio del 1963, fervono i preparativi.

Il 6 aprile, già dal servizio di pranzo, il Cala di Volpe accoglierà i suoi ospiti. Come ogni inizio stagione gli operai specializzati sono a lavoro per curare ogni suite e angolo di questa località esclusiva. A maggior ragione quest’anno, in cui “La Vecchia Signora della Costa Smeralda” si trova a festeggiare e lo fa in una stagione turistica da tutti - sindacati compresi - preannunciata come potenzialmente molto proficua: «Il 2022 è stato un anno record e nel 2023 faremo ancora meglio. Abbiamo voluto dare un grande impulso al turismo di questo territorio, aprendo già ai primi di aprile», ha spiegato l’Area manager Costa Smeralda Franco Mulas, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi per l’estate in arrivo. «La chiusura avverrà a fine ottobre, quindi stiamo parlando della piena attività operativa anche nei mesi di spalla. Inoltre, l’Hotel Cervo ha aperto a marzo e chiuderà a fine novembre, il Romazzino e il Pitrizza apriranno a metà maggio e chiuderanno a metà ottobre. Sempre a maggio riapriremo tutti i ristoranti. Il mercato è ripartito con grandi numeri e ci sarà una ricaduta economica importante sul territorio».

Circa il 70% dei clienti degli hotel smeraldini, Cala di Volpe, Cervo, Romazzino e Pitrizza, sono clienti fidelizzati, così come fidelizzati sono i dipendenti e i lavoratori di queste strutture: «ll 92% dei nostri collaboratori ritorna ogni stagione a lavorare con noi, e questo fa una grande differenza», ha commentato Mulas.

Quest’anno tornano anche i grandi eventi dal vivo, con l’appuntamento clou che sarà quello del 12 agosto, per la cena di gala al Cala di Volpe in cui suoneranno gli Imagine Dragons. La band statunitense si esibirà per la prima volta in Sardegna nel concerto esclusivo a bordo piscina.

Tra gli eventi annunciati il Porto Cervo Wine and Food Festival, che si svolgerà dall’11 al 14 maggio, e una cena di gala dedicata alla ricorrenza dei 60 anni: saranno allestite mostre fotografiche e proiezioni di video con le immagini storiche dell’albergo. In calendario altri appuntamenti con la grande musica lungo tutto l’arco della stagione e il Pevero Golf Club ospiterà una competizione creata appositamente per la celebrazione del sessantennale.

