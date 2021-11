Cosa ci aspetta oggi, 11 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non vi era mai capitato di sentirvi così. Date tempo al tempo, pian piano vi conoscerete meglio. Fate tesoro dei consigli.

Toro – Vi eravate organizzati alla perfezione, ma la certezza in questa vita dura poco. Oggi accogliete gli imprevisti con docilità.

Gemelli – Vorreste poter fare tutto quello che vi viene chiesto, ma tra amici e famiglia è un bell’impegno. Occhio alle priorità!

Cancro – State migliorando nel vostro campo e lo sapete. Date il meglio anche oggi, senza pensare a che ne sarà. Vi troverete cresciuti.

Leone – La famiglia è importante, ma avete bisogno di qualche attimo per poter esserci davvero con il cuore. Concedetevelo.

Vergine – La stanchezza oggi si farà sentire. Raccogliete le forze e fate quello che dovete fare. Lo straordinario verrà da sé...

Bilancia – Lasciate che la relazione cresca, senza fretta. Coltivate l’amicizia, poi lasciate che i sentimenti la trasformino.

Scorpione – Non è tutto finito, anche se le cose sembrano andare male. Oggi un po’ di speranza arriverà dalle parole di un amico.

Sagittario – Il sole splende alto per voi in questo giorno. Non abbiate paura di gustarvelo, ogni cosa ha il suo tempo e questo è il vostro.

Capricorno – Oggi giocate fuori schema, anche se per carattere vi verrebbe da fare come di solito. A volte cambiare fa bene.

Acquario – I momenti di festa sono un po’ difficili da gestire per la vostra sensibilità, ma sono anche fonte di allegria. Via la paura!

Pesci – Tempo di scelte importanti per voi che vi fate spesso spaventare dalle novità. Eppure lo sapete bene quanto vi piacciono!

