Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dice lo Zodiaco, segno per segno.

Ariete: È l’entusiasmo la dote migliore da esibire nel corso di questa giornata caratterizzata da ritmi così vivaci.

Toro: Emozioni e sentimenti non riescono a mettere a fuoco la concretezza delle cose. Meglio attendere un paio di giorni.

Gemelli: Godete di una bella sicurezza in voi stessi e avete molta fiducia nelle vostre possibilità. Sfruttate questo momento positivo.

Cancro: Siate pazienti con ritardi e ostacoli che oggi freneranno un vostro successo. Dovete stare alla larga da soggetti problematici.

Leone: Giornata promettente questa, che lascia intravvedere un periodo ricco di belle opportunità nella vita di coppia.

Vergine: Vi sentite ammirati non solo dai vostri cari, ma finalmente anche da quei conoscenti che forse non credevano molto in voi.

Bilancia: Se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno si fa avanti.

Scorpione: Giornata di alti e bassi. Cercate di ritagliarvi del tempo per voi, tra un impegno e l’altro.

Sagittario: Riflettori puntati sulle faccende famigliari che per qualche settimana avete rinviato. È il momento di portare pazienza.

Capricorno: Approfittate del tempo libero per verificare eventuali insoddisfazioni della vostra vita, e trovate poi le giuste soluzioni.

Acquario: Basta strappi alle regole e approssimazione. Dovete iniziare ad affrontare le giornate in maniera più organizzata e razionale.

Pesci: Gestire i rapporti con quest’ansia che non vi dà tregua, risulta una bella sfida. Ora nervi saldi per non rovinare tutto.

