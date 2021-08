Cosa ci aspetta oggi, 5 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La settimana sta per finire ma non siete molto soddisfatti. Forza e coraggio, perché il fine settimana ha in serbo sorprese belle.

Toro – C’è quel nodo che vi impedisce di essere sereni. Parole speciali e confortanti oggi arriveranno da chi meno vi aspettate.

Gemelli – Il giovedì ha il fiato corto. Voi vivetevelo tutto, perché questo non è il giovedì di sempre. Occhio a chi date per scontato.

Cancro – Troppe domande vi affollano la testa. Lasciatele cadere, portatele al cuore. Qualcuno che conoscete troverà la risposta con voi.

Leone – Avere speranza non è da tutti, di solito nemmeno da voi. In questa giornata vi riscoprirete, e volerete verso una vita nuova.

Vergine – Chi è prezioso merita più delle briciole. Abbiate cura del tesoro che siete, l’occasione di rendervene conto non mancherà.

Bilancia – Sorvolate le vette dei sentimenti, perché lassù si trovano amori nascosti. È arrivato il momento di viverli, senza paura.

Scorpione – Gli occhi di chi vi ha offeso hanno dentro un dolore. Oggi avrete l’occasione di guardarli bene, non la perdete.

Sagittario – Colpire nel segno: un gioco da ragazzi per voi. Ma oggi sarà il segno a colpire voi. È fuori da ogni logica, accoglietelo.

Capricorno – Non smettete di crederci. Solo dalla vostra tenacia può nascere l’esperienza più bella. La giornata ve ne darà dimostrazione.

Acquario – Vi dicono che dovete cambiare. Oggi invece potrete cominciare ad apprezzare ciò che siete. Il resto verrà da sé.

Pesci – Per una volta lasciate andare le cose come devono. La vita vi vuole stupire a ogni minuto.

