Cosa ci aspetta oggi, 4 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In questo periodo autunnale, amate abbandonarvi ai vostri pensieri mentre guardate la pioggia fuori dalla finestra...romantici!

Toro – Qualcuno a voi vicino sembra trovarsi in un periodo non molto roseo. Individuatelo e cercate di aiutarlo come potete.

Gemelli – Tornano a galla pensieri che credevate ormai sepolti. Non lasciatevi travolgere dalla marea e continuate a nuotare.

Cancro – Oggi avete la testa fra le nuvole e sembra che tutti vogliano farvelo notare. Troppa distrazione potrebbe fare danni...

Leone – Vi verrà offerta l’occasione di riallacciare un vecchio rapporto ormai svanito. Non serbate rancore e tendete la mano.

Vergine – In questo periodo fra le vostre gioie più ricorrenti c’è il tepore delle sere autunnali. Godetevele fino in fondo!

Bilancia – Vorreste avere un telecomando per mettere un attimo in pausa il mondo che sembra girare troppo velocemente.

Scorpione – Non amate la confusione ma, in questo periodo, avreste voglia di circondarvi di più persone possibili. Iniziate subito!

Sagittario – Nulla vi rigenera più di immergervi in una lettura appassionante. Ma quanti libri stanno prendendo polvere sul comodino?

Capricorno – Oggi dovrete imparare a rispondere con eleganza a qualche frecciatina indesiderata. Siate superiori a tutto ciò...

Acquario – Il clima è teso quando si parla di amicizia. Forse qualcuno ha preso strade diverse dalla vostra. Non fatevene una colpa.

Pesci – Nascosta dietro l’angolo c’è un’opportunità pronta a farsi cogliere. Sarete voi i fortunati se vi impegnerete a scorgerla!

