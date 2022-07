Cosa ci aspetta oggi, 31 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Non servono lunghi discorsi, oggi è l’inconscio a parlare, rivelando desideri tenuti a lungo segreti.

Toro - L’ideale ora sarebbe salire su un areo e raggiungere la località estera preferita. Ma andrete da soli o accompagnati?

Gemelli - Non permettete a nessuno di sottovalutarvi, con gli amici o nella coppia. Se necessario, rispondete con decisione.

Cancro - È l’entusiasmo la dote migliore da esibire nel corso di questa domenica caratterizzata da ritmi vivaci.

Leone - In ambito privato non escludete un batticuore nel rivedere una certa persona, al centro di un vecchio flirt.

Vergine - Questa domenica di relax ve la siete davvero meritata. Non permettete a nessuno di rovinare la vostra pace interiore.

Bilancia - Occorre una saggia amministrazione e programmi oculati prima di andare in vacanza. Non scordatelo.

Scorpione - Una simpatia potrà sfociare in un amore duraturo ma dovrete coltivarlo con molta dedizione.

Sagittario - Qualcosa in famiglia non gira per il verso giusto, ma non temete, avete affrontato situazioni ben peggiori.

Capricorno - È il momento di osare di più: non temete di rimettere tutto in discussione quello che non va.

Acquario - Fate del movimento fisico, una passeggiata a piedi o in bicicletta, senza dimenticare la cura del vostro aspetto.

Pesci - Flirt estivi da vivere in leggerezza e senza grosse aspettative per i più audaci. Se non ora quando?

