Cosa ci aspetta oggi, 30 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Vi troverete ad affrontare una situazione apparentemente irrisolvibile. Fate affidamento alla vostra arguzia per uscirne.

Toro – Il caldo vi affatica e l’attesa di quella fatidica risposta contribuisce a creare un senso di agitazione. Provate a staccare la spina.

Gemelli – Se vi sentite insoddisfatti dev’esserci un motivo... cercatelo soprattutto nelle relazioni sentimentali e agite di conseguenza.

Cancro – Guardate al futuro con interesse, nella consapevolezza di essere tra i segni favoriti per quanto riguarda la fortuna.

Leone – Approfittate della pausa estiva per ripensare il vostro futuro. Chi vi sta intorno non vi valorizza come meritereste.

Vergine – Non è escluso che un incontro inaspettato possa rivoluzionare i vostri progetti. Accogliete ciò che la vita vi riserva.

Bilancia – Chi ha vissuto delle difficoltà in amore tornerà a godersi la compagnia del partner... oppure incontrerà un’altra persona.

Scorpione – Dovreste cominciare a pensare a cosa succederà dopo l’estate. Non fatevi cogliere impreparati e anticipate l’avversario.

Sagittario – La fatica accumulata nei mesi passati si sta facendo sentire tutta insieme. Affidatevi al supporto di chi vi vuole bene.

Capricorno – Dovete recuperare rapporti, emozioni e incontri che avete trascurato in questo periodo complicato per le relazioni.

Acquario – Il desiderio di fare tante cose insieme può portarvi a prendere decisioni affrettate. Valutate tutte le conseguenze.

Pesci – Presto arriverà il vostro momento, ma dovete trovare il coraggio di superare il passato e allontanare le paure infondate.

