Cosa ci aspetta oggi, 30 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Avete voglia di sentire il vento fra i capelli, la brezza del mare e, in lontananza, un’isola tropicale sulla quale perdervi...

Toro - Vi sentite contrariati, sembra proprio che qualcuno stia giocando con i vostri sentimenti. Non fatevi prendere in giro!

Gemelli - Siete più che mai seduttori e l’estate vi sta portando tante occasioni per mostrare il vostro lato più ammaliante.

Cancro - La lingua batte dove il dente duole: più non volete sentire parlare d’amore e più ne siete circondati. Stringete i denti, passerà.

Leone - Vi state concentrando su un’esperienza negativa che non ha nessun peso mentre avete la soluzione a tutto davanti agli occhi...

Vergine - Avete il futuro nelle vostre mani. Ora, come nella favola della cicala e della formica, dovete ottimizzare i tempi e lavorare sodo.

Bilancia - La preoccupazione vi sta causando un po’ troppi mal di pancia... Perché non vi fermate un attimo e abolite lo stress?

Scorpione - Approfittate dell’ottima frutta di stagione per qualche frullato in più e un’iniezione di vitamine che vi aiutino col caldo.

Sagittario - Una vecchia canzone in radio e subito i ricordi riaffiorano come spinti dalle onde. Fatevi cullare da questa marea nostalgica.

Capricorno - Non fate gli imbronciati. Queste notti illuminate dalla luna sono troppo preziose per sprecarle in questo modo...

Acquario - Mantenete una facciata impeccabile ma dentro siete infuocati. Ardete per le occasioni perse ma non temete, torneranno!

Pesci - Cupido vi sta aspettando con una freccia pronta da scoccare. Non mettete il paraocchi e cogliete ogni segnale positivo.

© Riproduzione riservata