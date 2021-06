Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, 3 giugno.

Ariete – Guardate tutto con negatività, in questo periodo. Perché? In fondo non vi manca nulla, e voi lo sapete bene...

Toro – Se pensate che le persone vi diano sempre e comunque appoggio sappiate che non è così: siate più guardinghi.

Gemelli – La salute prima di tutto, questo è davvero fondamentale. Tutelatevi al meglio, quindi, e siate sempre prudenti.

Cancro – La giostra va, ma poi si ferma anche. Così funziona la fortuna, che gira in direzioni diverse, di caso in caso...

Leone – Forse avreste voglia di cambiare qualcosa in voi, eppure non sapete bene di cosa si tratti. Imparate ad accettarvi!

Vergine – Il sole si affaccia sulla vostra vita inondandola di luce e di colore: prendete tutto il meglio che c’è e fatene buon uso!

Bilancia – I giorni delle difficoltà, forse, sono finiti. Adesso vi aspetta un abbraccio pieno di speranza e di amore che vi colmerà!

Scorpione – Se cercate di guardare davvero quello che avete costruito, vi renderete conto che si tratta di un bellissimo capolavoro!

Sagittario – C’è chi vive d’ansia e chi ne ha troppo poca. Una giusta via di mezzo è sempre ciò che ci vuole per star bene.

Capricorno – Sì alla vostra bellezza, ma soprattutto alla vostra intelligenza. è davvero importante che vi ricordiate di averla...

Acquario – Se tutto vi scivolasse addosso come olio su tela sareste superficiali, non leggeri. Fate le opportune considerazioni.

Pesci – Avete finalmente trovato pace dopo tanto tempo in cui la serenità vi è davvero mancata. Godetevi il momento con gioia!

