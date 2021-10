Cosa ci aspetta oggi, 29 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Avete paura di sbilanciarvi e dire cose che poi non sentite davvero. Non vi preoccupate, date tempo al tempo e sarà chiaro!

Toro – Sapete trasmettere molta pace alle persone che vi circondano. Oggi impegnatevi perché qualcuno ne avrà bisogno!

Gemelli – Il tempo sistema le cose, diceva qualcuno. Ma ricordate che non fa tutto da solo, le ferite vanno guardate per rinascere!

Cancro – Raramente siete orgogliosi di voi stessi, ma oggi qualcosa vi farà cambiare prospettiva. Vedete di tenervela stretta!

Leone – Comunque vadano le cose voi datevi fiducia. Ne varrà la pena e gli altri si accorgeranno di quanto valete!

Vergine – Una gioia diversa vi farà visita quest’oggi, la riconoscerete ma non saprete darle un nome. Cercatelo, perché va ricordato!

Bilancia – Attendere non vi è mai piaciuto, anche se le cose ve le siete sempre sudate. In regalo per voi un po’ di pazienza...

Scorpione – Avete ritrovato alcune amicizie e sorprendentemente vi trovate molto bene. Coltivate le occasioni per stare insieme!

Sagittario – I progetti per il futuro vi inondano il cuore, ma sarà pronto chi vi ama? Confrontatevi con tranquillità, sarà bello...

Capricorno – Un paesaggio montuoso è quello che vi ci vorrebbe per staccare la mente dai problemi. E con chi andrete farà la differenza.

Acquario – Non fasciatevi la testa, le fisse non vanno mai bene. Accogliete ciò che viene e poi ascoltatevi. Capirete che cosa provate.

Pesci – Si chiude una settimana intensa e si apre un fine settimana disteso. Un riposo diverso dal solito comincerà proprio oggi...

