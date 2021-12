Cosa ci aspetta oggi, 29 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Se volete passare dei giorni spensierati imparate a circondarvi di quelle persone in grado di tirare fuori il meglio di voi.

Toro – Non fatevi rubare il sorriso dalla malinconia. Anche le persone che non ci sono più continuano a vivere nei nostri ricordi!

Gemelli – Prendere del tempo per sé è una scelta legittima. Non sentitevi in difetto se avete bisogno di riposo e maggiore pace.

Cancro – Il tempo con voi sembra davvero volare. Siete dei padroni di casa eccellenti e gli invitati apprezzano la vostra generosità.

Leone – In questi giorni vi aspetta una decisione importante da prendere. Confrontatevi con le persone a voi vicine e non sbaglierete.

Vergine – A volte la strada da imboccare può essere non ancora definita. Lasciatevi guidare dall’istinto e procedete a piccoli passi.

Bilancia – I giorni di festa sono ideali anche per fermarsi e riflettere. Oggi non limitatevi a guardare, ma osservate chi vi circonda.

Scorpione – È giunto il momento di rivelare una notizia importante a famigliari e amici. Prendete coraggio e fate parlare il vostro cuore.

Sagittario – Luci, decorazioni, addobbi, sorrisi e gesti di condivisione: lasciate che il clima di gioia scacci via i pensieri negativi.

Capricorno – Sentite in voi il bisogno di essere più solidali. Provate a porgere una mano concreta al prossimo che si trova in difficoltà.

Acquario – Una seconda opportunità va data a chi ha compreso l’errore e dimostra di voler migliorare. Altrimenti conviene dimenticare.

Pesci – Prestate attenzione a coloro che vi chiedono di passare del tempo insieme. La vostra presenza è fonte di conforto.

