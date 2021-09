Cosa ci aspetta oggi, 24 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Un venerdì di fine settembre. Non vi aspettate niente. Occhio agli sguardi che incontrate in questa giornata...

Toro: Oggi fate attenzione a chi in silenzio vi domanda aiuto, sarete una risorsa preziosa per la sua giornata... e non solo.

Gemelli: A volte sembra così lontano il tempo in cui vi divertivate. In questa giornata invece basterà una passeggiata...

Cancro: Gli errori fanno parte del gioco, lo sapete ma vi abbattete. Sarà prezioso quest’oggi un amico che non sentite mai.

Leone: Quanta voglia di festa che avete ancora! Il fine settimana è ormai arrivato: un evento inaspettato vi sta per riportare in vacanza.

Vergine: La preoccupazione per il lavoro non vi ha fatto dormire stanotte. È il momento di staccare, dimenticatevene e vivete!

Bilancia: Gli amici ve lo ripetono sempre e voi siete testardi. Oggi ve lo dirà qualcuno che forse farà breccia nella vostra ostinazione.

Scorpione: Lo stress vi fa stare male e una corsa non la fate da troppo tempo. Oggi è il momento buono per regalarle i vostri pensieri.

Sagittario: Non avete confidato a nessuno quella cosa e vi domandate se dovreste. Non abbiate fretta, in questi giorni lo capirete...

Capricorno: Quanto vi costano i pensieri positivi lo sapete bene. Oggi sforzatevi di averne: a fine giornata vi troverete un po’ cambiati.

Acquario: Un carattere forte non vi ha mai spaventato. Questa sarà la prima volta, ma non lasciatevi intimorire, andate a scoprirlo meglio!

Pesci: Accoglienti lo siete sempre stati ma a modo tutto vostro. Oggi vi sarà chiesto uno sforzo in più, non dubitate di voi!

