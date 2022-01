Cosa ci aspetta oggi, 22 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Ricordate, non è tutto oro quello che luccica! Non invidiate chi intorno a voi ha una vita patinata, non sapete cosa c’è sotto...

Toro: Il vostro punto di forza è la fiducia, credete ciecamente nei vostri progetti. Ecco perché state facendo strada.

Gemelli: Vi sentite pronti per un viaggio senza meta, alla scoperta dell’inesplorato e, perché no, anche di voi stessi. Partite!

Cancro: Non siete mai stati bravi a tenere i segreti: il vostro estremo candore vi impone di non dire nessuna bugia, nemmeno bianca!

Leone: Un nuovo giorno per voi equivale a una nuova sfida da affrontare e vincere. La sicurezza in voi stessi non vi manca, bene così.

Vergine: Le opportunità che vi circondano a volte vi sembra cerchino di soffocarvi. Vorreste una strada segnata e sicura.

Bilancia: Se avete un’abilità, considerate di sfruttarla non solo per scopi personali, ma anche per essere d’aiuto al prossimo...

Scorpione: Sapete di aver fatto un torto a qualcuno a voi caro, sicuramente inconsapevolmente. Scusatevi per limitare i danni.

Sagittario: Avete qualche desiderio inespresso che ultimamente vi frulla per la testa senza soste. Forse parlarne aiuterebbe...

Capricorno: Anche i periodi più bui possono essere d’aiuto per rinnovarsi e raggiungere la versione migliore di se stessi...pensateci!

Acquario: Vi sentite ispirati a migliorare ogni giorno con azioni in favore di chi vi sta attorno. La beneficenza è la strada giusta.

Pesci: “Chi non osa nulla, non speri in nulla”, diceva il poeta Friedrich von Schiller. Non nascondetevi dietro a scuse banali!

