Cosa ci aspetta oggi, 22 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi vi sentirete molto ispirati nel cucinare una bella cenetta per la persona che amate: spazio alla fantasia!

Toro: La giornata non sarà facile, ma il conforto di un abbraccio arrivati a casa saprà farvi dimenticare ogni cosa.

Gemelli: Sfuggite alla malinconia e alle giornate plumbee con una passeggiata serale rigenerante in compagnia.

Cancro: Oggi avete voglia di riallacciare i contatti con qualcuno che non sentite da tempo. Provare non costa niente!

Leone: Oggi sentite il bisogno di scappare, e nulla vi impedirà di prenotare un viaggio verso la meta dei vostri sogni.

Vergine: Non dovete sempre fare tutto da soli: gli amici e gli affetti saranno felici di supportarvi nelle difficoltà più dure.

Bilancia: Per voi fare una bella prima impressione è importante, ma oltre all’apparire curate anche l’interiorità.

Scorpione: Fate in modo che le parole di chi non vi va particolarmente a genio non rovinino la vostra bella giornata.

Sagittario: Il weekend è finito da un po’, ma continuate a pensare a quell’incontro. Che sia stato frutto del destino?

Capricorno: Per una volta sentirete la necessità di trasgredire le regole e comportarvi in modo sregolato. Perché no?

Acquario: Il finale di questa giornata sarà coronato da momenti felici e pieni di risate trascorsi insieme a chi più amate.

Pesci: Non c’è niente di male nell’essere fieri di sé. Basta insicurezze, fate largo a una rinnovata fiducia in voi stessi.

