Cosa ci aspetta oggi, 21 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Poter fare le cose con calma si rivelerà un elemento importante per i vostri futuri successi lavorativi...

Toro: Tutto quello che dite vi si ritorce contro. Non preoccupatevi però, si tratta solo di un periodo di passaggio.

Gemelli: Dovete darci dentro se volete riuscire a farcela entro i tempi prestabiliti. Se non accadrà però non disperatevi.

Cancro: Nel vostro tentativo di raggiungere una certa stabilità emotiva sembra sempre esserci qualche imprevisto...

Leone: Ogni cosa a suo tempo. Soprattutto agite solo quando vi sentite pronti davvero a farlo: non fate nulla a caso.

Vergine: Qualcosa vi turba ma non sapete cosa. Prendetevi del tempo per riflettere su voi stessi e sui cambiamenti vicini.

Bilancia: Ciò che vi diranno oggi sarà per il vostro bene, non temete di essere consigliati male: tutti tengono a voi.

Scorpione: Per sentirvi bene con voi stessi seguite ciò che vi dice il cuore e sicuramente non sbaglierete mai...

Sagittario: Non datevi per vinti e impegnatevi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi. Presto la sorte girerà per voi.

Capricorno: Disguidi familiari in arrivo, portate pazienza e cercate di prendere tutto con molta filosofia e respiri profondi.

Acquario: Dopo tutto quello che avete fatto non otterrete la gratificazione sperata. Nonostante ciò ne varrà la pena!

Pesci: Vi trovate bene nella situazione in cui siete ma l’amore fa le bizze. Andate verso la strada del dialogo risolutivo.

© Riproduzione riservata