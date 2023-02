Che giornata sarà? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno.

Ariete: C’è chi dice che la minestra riscaldata non va mai bene, ma sembra che voi siate l’eccezione alla regola.

Toro: Questa settimana prosegue a rilento, vi sentite annoiati e demotivati. Provate a cambiare la routine.

Gemelli: Siete dei paladini della giustizia, ma oggi è inutile arrabbiarsi per qualcosa che sapete di non poter cambiare...

Cancro: Il vostro animo sensibile dovrebbe imparare a vivere le critiche in maniera costruttiva, e non come un attacco...

Leone: Oggi un po’ di difficoltà a comunicare con il partner. Provate a parlarne con calma e vedrete, si risolverà.

Vergine: La vostra proverbiale precisione a volte è una manna dal cielo, oggi potrebbe però risultare fastidiosa.

Bilancia: Siete bravi ad adattarvi a contesti sociali differenti, ma a volte questo va a scapito della vostra personalità.

Scorpione: Siete presi da mille impegni sul lavoro e anche a casa, ma non dimenticate di riservare un attimo per voi.

Sagittario: La vostra testa è già proiettata verso il fine settimana, ma davanti a voi avete ancora molte cose da fare...

Capricorno: A costo di sembrare distaccati, andate avanti per la vostra strada se ritenete sia la cosa giusta per voi.

Acquario: Per voi il partner deve essere anche il vostro migliore amico, e sembra che abbiate trovato la persona giusta!

Pesci: Oggi sarete attanagliati dalla malinconia, a cui potrete scappare grazie alla compagna di una persona amica.

