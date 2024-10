Cosa ci aspetta oggi, 20 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Il detto “tempo al tempo” con voi non ha mai funzionato. Siete voi a decidere quando superare un amore...

Toro: Osservare gli altri e coglierne sfaccettature del carattere vi aiuterà a selezionare le persone di cui fidarvi.

Gemelli: Vi renderete conto presto di chi sta tramando alle vostre spalle per infrangere i vostri sogni.

Cancro: L’intensità dei vostri sentimenti potrebbe intimorire la vostra nuova fiamma. Andateci con calma!

Leone: Evitare un discorso importante con un vostro amico non è da voi. Non tiratevi indietro e cercate il dialogo!

Vergine: Il lavoro non è mai stato così gratificante per voi, ma attenti a non esaurire tutte le energie a disposizione.

Bilancia: Beneficiate degli sforzi pregressi per superare una situazione emotiva complessa e provante. Forza!

Scorpione: Sapete sempre come affrontare ogni difficoltà che intralcia il vostro percorso. Non perdetevi d’animo!

Sagittario: Garantire agli altri comprensione e fiducia vi ha portato diversi benefici in passato, non cambiate strada.

Capricorno: Tendete a tenervi per voi anche le cose belle. Perché non brindate con gli amici un traguardo importante?

Acquario: Ormai la vostra voglia di indipendenza è risaputa, non avete bisogno di nessuno. Attenti a non isolarvi...

Pesci: Siete degli inguaribili romantici e siete determinati a non smettere mai di cercare il vero amore.

