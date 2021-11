Cosa ci aspetta oggi, 2 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Leggere qualche pagina di un libro può aiutare la vostra mente a dimenticare i brutti pensieri prima di andare a dormire.

Toro – Vi piace mangiare verdura e frutta fresche per sentirvi bene e più energiche. Perché non realizzate un orto nel giardino di casa?

Gemelli – Il mare è la vostra meta preferita ma, per rigenerarvi, perché non provare una lunga passeggiata in montagna?

Cancro – Siete delle buone forchette, eppure non osate avvicinarvi ai fornelli: iniziate dalle basi e sperimentate senza paura!

Leone – Cercate un posto tranquillo dove potervi concentrare senza distrazioni; avete mai pensato di andare in una biblioteca?

Vergine – Volersi bene significa anche concedersi qualche regalino senza sensi di colpa, soprattutto dopo una settimana di fuoco.

Bilancia – Gli amici vi chiamano “vagabondi” perché amate esplorare nuove mete: il vostro spirito avventuriero vi porterà lontano!

Scorpione – Se al lavoro accumulate troppo nervosismo, la sera potreste uscire a camminare per eliminare la tensione...

Sagittario – Siete abituati a fare di testa vostra senza ascoltare davvero i consigli di chi vi vuole bene: per una volta, cambiate atteggiamento.

Capricorno – I colori dell’autunno vi rendono un po’ malinconici: scacciate la tristezza con una bella tazza di cioccolata calda!

Acquario – Essere selettivi non deve essere visto come un difetto: amate circondarvi di persone per cui nutrite stima e rispetto.

Pesci – Dire la propria in ufficio o a casa non significa essere autoritari. Il vostro parere può offrire una prospettiva diversa!

