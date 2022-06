Cosa ci aspetta oggi, 19 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non siate troppo testardi: a volte mettere i paraocchi vi può portare a prendere la strada sbagliata...

Toro: È il momento giusto per mettere il turbo. Sul lavoro e nella vita privata non state dando il massimo ma oggi compenserete.

Gemelli: Per evitare la classica tristezza domenicale tenetevi impegnati in attività significative per la vostra crescita personale.

Cancro: Siete sempre al servizio del prossimo e questo vi fa onore, ma oggi è una giornata da dedicare a voi stessi. Prendetevela!

Leone: Quando sapete di poter riposare tendete a dormire fino a tardi invece di cogliere le opportunità che la mattina vi offre...

Vergine: È un momento di stasi per voi, ma anche questo serve per prepararsi alle sfide che la vita offre. Oggi riflettete sul domani.

Bilancia: La generosità non va mai data per scontata e voi ne avete da vendere! Chi vi sta intorno sa di poter sempre contare su di voi.

Scorpione: I momenti no non durano per sempre, ricordatelo! Se oggi vi sentite un po’ fiacchi, uscite di casa e il sole tornerà a splendere.

Sagittario: Un bel viaggio in arrivo rallegra la vostra domenica. Avete già organizzato ogni tappa? È già ora di farlo.

Capricorno: Siete circondati da amore, eppure manca ancora qualcosa...è forse il “per sempre” che vorreste? Arriverà a tempo debito.

Acquario: Per stupire la persona amata non servono grandi spese o piani articolati. Lo sapete, ama la semplicità, proprio come voi...

Pesci: Vi sentite offesi da qualcuno che ritenevate vicino a voi. Le intenzioni non erano cattive ma vale la pena discuterne.

