Cosa ci aspetta oggi, 17 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Che ci sia un aumento dietro l’angolo? Di certo i complimenti del capo lo lasciano presagire. Godetevi il weekend!

Toro – Dopo un periodo con il cuore “chiuso”, oggi siete pronti a fare nuovi incontri e a vivere nuove avventure. Coraggio!

Gemelli – Siete sempre malinconici quando siete lontani dalla vostra persona del cuore. Non temete, la riabbraccerete presto.

Cancro – Avete lasciato il segno nel cuore e nella mente di qualcuno. Il fine settimana offrirà l’occasione adatta per rivederlo...

Leone – Vi sembra di correre dalla mattina alla sera arrivando al venerdì stremati. Riposatevi appena potete e diminuite il carico.

Vergine – Se sognate da tempo una fuga romantica oggi è il giorno giusto per pianificarla. Sarete ispirati dalle stelle...

Bilancia – Lasciate da parte le incertezze e, per una volta, guardatevi per come siete: una persona eccezionale e capace!

Scorpione – Una figura autoritaria nella vostra vita vi sta alle calcagna e sembra non mollarvi mai. Cercate di guadagnare respiro.

Sagittario – Apparite sempre posati e signorili ma, dentro di voi, vi capita di perdere la calma. Non abbiate mai paura di esprimervi!

Capricorno – Fate fatica a lasciare i dovuti spazi a chi amate, eppure siete voi i primi a reclamarli a gran voce. Trovate un equilibrio...

Acquario – Le ipotesi germogliano nella vostra mente che, oggi, continua a chiedersi “e se...?”. Agite e non avrete più dubbi.

Pesci – Se non trovate guadagno nel tipo di affari che state perseguendo, non accanitevi! Cambiate prospettive.

