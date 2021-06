Cosa ci aspetta oggi, 17 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Molte persone intorno a voi hanno notato che ultimamente non siete più in forma. Continuate a darvi da fare in questo senso.

Toro – Avevate già visto come affrontare un ostacolo alla volta, è la soluzione più giusta per voi. Adottate questa tecnica anche ora.

Gemelli – Il vostro partner ultimamente è un po’ giù di corda. Avete pensato che un po’ di tempo solo per voi potrebbe aiutare?

Cancro – Siete nuovamente caduti nel circolo dell’indecisione. Siate più sicuri di voi stessi e sappiate ascoltare le vostre esigenze.

Leone – Sul luogo di lavoro state piano piano conquistandovi il vostro spazio. Che abbiate finalmente imparato a valorizzarvi?

Vergine – Staccare anche solo un paio di giorni ogni tanto vi aiuterà a non impazzire. Pensateci e prendete in considerazione la cosa.

Bilancia – Una persona ultimamente vi sta facendo un po’ soffrire con il suo comportamento. Vi siete chiesti perché agisce così?

Scorpione – Se sul lavoro vi viene affidato un compito nuovo o troppo oneroso, non abbiate paura a chiedere un aiuto.

Sagittario – Quelle occhiaie che vi ritrovate sono figlie di un sonno non riposante o spesso carente. Non trascuratevi così!

Capricorno – Seppure con quel collega non vi trovate troppo, ora dovrete collaborare. Siate più flessibili per il bene comune.

Acquario – Sono i dettagli a fare la differenza. Quindi non fatevi scappare nulla e tenete sempre gli occhi bene aperti.

Pesci – Sembra che in questi giorni possiate fare un respiro a livello economico e concedervi almeno un piccolo sfizio.

© Riproduzione riservata