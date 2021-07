Cosa ci aspetta oggi, 16 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Volete sempre più di quello che avete. Perché non vi fermate un attimo e cercate di apprezzare un po’ di più il momento?

Toro - State cercando un modo per evadere dalla routine quotidiana. Non temete: il weekend vi offrirà l’occasione perfetta!

Gemelli - Cercate di non essere estremi nelle vostre opinioni per arrivare a decisioni più equilibrate in futuro...

Cancro - Una delusione in amore non è certo la fine del mondo. In più, l’estate porterà sicuramente una nuova fiamma.

Leone - Quando vi impuntate diventate davvero testardi! Provate ad ammorbidirvi e vedrete che ne gioveranno anche le relazioni.

Vergine - Domani è un altro giorno: non rimuginate troppo sulle negatività di oggi e non fatevi abbattere. Il futuro vi porterà fortuna.

Bilancia - Siete in cerca di un cambiamento e, per iniziare, potete partire dall’organizzazione della vostra giornata. Provateci!

Scorpione - Siete sempre molto critici nei vostri confronti, invece pare proprio che gli altri vi apprezzino davvero! Prendete esempio...

Sagittario - In questo periodo state vedendo realizzati tutti i vostri desideri e vi sembra quasi di volare. Godetevi il momento!

Capricorno - Il sole estivo vi fa rinascere e non potreste essere più in armonia con l’ambiente esterno. Cercate, però, di non scottarvi...

Acquario - Amate essere visti per quello che siete davvero. Circondatevi di persone che sanno andare oltre le apparenze.

Pesci - Amate essere precisi in tutto ciò che fate e chi getta caos nella vostra vita vi infastidisce. Rimanete concentrati e zen!

