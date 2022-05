Come sarà la giornata di oggi? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Non potete certo vivere sereni stando sempre all’altezza delle aspettative altrui. È ora di rompere gli schemi!

Toro: Gli incontri degli ultimi giorni potrebbero essere molto importanti per la vostra vita. Ma dovrete mettervi in discussione...

Gemelli: La persona che desidera davvero costruire qualcosa con voi vi accoglierà per ciò che siete. Non fingete.

Cancro: Un’ottima mossa per sentirvi meglio a casa potrebbe essere riempirla di piante e fiori. Lo spirito ne gioverà un pochino.

Leone: A volte vi dimostrate i vostri peggior nemici. Piantatela di autosabotarvi e affrontate ciò che non va con forza.

Vergine: Le esperienze che avete fatto vi danno l’impressione di essere molto cambiati. Ci vuole un po’ per abituarsi...

Bilancia: Tenetevi attivi per non cadere in quella pigrizia che ogni tanto vi impedisce di cogliere al volo la bellezza della vita.

Scorpione: Non abbiate fretta di prendere una decisione. Attendete un momento di calma, agendo solo quando dentro c’è pace.

Sagittario: Avete un mucchio di cose per la testa, come potete prendere di riuscire a dedicare attenzione agli altri? Abbiate pietà di voi.

Capricorno: Forse è giunto il momento di fare qualche passo azzardato per dimostrare un affetto che avete sempre nascosto...

Acquario: I rapporti con la famiglia in questo periodo non sono dei migliori, ma non vi arrendete. È questione di pazienza...

Pesci: Rifugiatevi tra le braccia di chi vi vuole bene. Sarà quel tepore a darvi il coraggio di affrontare ogni fatica.

