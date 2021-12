Cosa ci aspetta oggi, 12 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Concedetevi qualche sfizio domenicale: una golosa colazione al bar è un ottimo modo per iniziare bene la giornata.

Toro – Affettuosi e romantici, oggi potrebbe essere il giorno giusto per un grande gesto. Abbiate fede, vedrete che andrà bene.

Gemelli – Tenete a bada il vostro spirito stacanovista: è domenica e il lavoro può aspettare. è il momento di godersi del sano relax.

Cancro – Il tempo passato in famiglia non è mai troppo, e voi lo sapete bene. Attenzione ai piccoli, però, i capricci sono in arrivo!

Leone – Il freddo non vi pone di certo nello stato emotivo migliore. Ma tirate fuori gli artigli, a breve le giornate torneranno ad allungarsi.

Vergine – L’indecisione vi affligge, ma se non prendete una scelta finirete per concludere ben poco. Tenete duro, il lavoro ripagherà.

Bilancia – Ricaricate le energie, domani inizia una nuova settimana e dovrete affrontarla al meglio. Vi aspettano grandi novità.

Scorpione – Abbiate pazienza e meditate, tutto si risolverà per il meglio. Tra alti e bassi, la giornata avrà un bilancio nettamente positivo.

Sagittario – I festeggiamenti sono nell’aria: è tempo di regali, e questa volta saranno tutti per voi. Le sorprese sono dietro l’angolo!

Capricorno – Avrete finalmente modo di sedervi sul divano a leggere quel libro che tenete da parte ormai da giorni. L’umore migliorerà.

Acquario – Se cercate un po’ di pace e tranquillità, una passeggiata in montagna in solitaria potrebbe essere l’ideale per rigenerarsi.

Pesci – Siete degli idealisti e tendete a sognare forse un po’ troppo. Ma oggi vi è concesso: dedicatevi a qualcosa di piacevole.

