Ariete – Alcuni ostacoli vi stanno mettendo a dura prova. Agite in modo intuitivo e difendete al massimo le vostre opinioni.

Toro – Grandi motivazioni vi spingono a importanti cambiamenti: accompagnateli con la giusta mentalità.

Gemelli – I vostri modi gentili vi premiano con nuove amicizie. Siete in forma: perché non provare attività fisiche più strong?

Cancro – Vi state facendo in quattro per aiutare i vostri amici: è un gesto nobile, ma dovreste pensare un po’ anche a voi stessi.

Leone – Le persone intorno a voi tendono a influenzare troppo le vostre idee: meglio provare a essere più originali.

Vergine – L’amore non è fatto solo di attrazione fisica. Non dimenticatevi di mettere in primo piano sentimenti ed emozioni.

Bilancia – Recuperate le vecchie amicizie che si stanno affacciando nella vostra vita. Sarà un vero guadagno per il futuro.

Scorpione – Se avete delle preoccupazioni che vi assillano, condividetele con qualcuno. Una volta fatto, vi sentirete sollevati.

Sagittario – Non sentitevi in colpa per ciò che non vi riguarda. Piuttosto cercate di fare qualcosa che vi sta davvero a cuore.

Capricorno – Avete paura ad avventurarvi nell’ignoto, ma questa scelta potrebbe rivelarsi quella più giusta per farvi stare meglio.

Acquario – Il nervosismo sta condizionando il vostro umore: siate più rilassati e pensate a stare più tempo col partner.

Pesci – Quando si è distratti, è più facile sbagliare. Aprite bene gli occhi prima che gli altri si prendano gioco di voi.

© Riproduzione riservata