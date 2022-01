Cosa ci aspetta oggi, 10 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non vi starete accontentando un po’ troppo di ciò che il destino vi sta offrendo? Se volete migliorare, metteteci impegno!

Toro – Siete sulla strada giusta, avete solo bisogno di un incoraggiamento in più per proseguire, cercatelo in chi vi sta intorno...

Gemelli – Programmate una cena con amici per lasciarvi alle spalle qualche pensiero di troppo. L’amore è il rimedio a ogni affanno.

Cancro – State cercando di risparmiare il più possibile per realizzare un progetto ambizioso. Concedetevi uno sfizio ogni tanto.

Leone – A volte tendete a vivere un po’ troppo nel passato e non abbastanza nel presente. Cercate di centrarvi un po’ di più.

Vergine – A volte è difficile per voi dare il giusto peso alle cose, l’emotività si mette di mezzo e non lascia scampo. Passerà presto!

Bilancia – Avreste mille cose da dire ma non trovate le parole giuste. Chi vi ama, però, capirà ancor prima che apriate bocca...

Scorpione – Oggi per voi è un giorno di festa, non fatevi distrarre dalle malelingue e godetevi la gioia che vi riempie il cuore.

Sagittario – Siete nel bel mezzo di un percorso di miglioramento personale sia sul piano fisico che su quello mentale. Continuate così!

Capricorno – Non starete tenendo il piede in due scarpe? Forse è meglio che prendiate una decisione per non rischiare scivoloni...

Acquario – Oggi una rivelazione inaspettata porterà un po’ scompiglio, ma anche tanta gioia nella vostra giornata.

Pesci – Lavorate sul coraggio per riuscire a confessare i vostri sentimenti a quella persona speciale. Parlatele col cuore in mano.

