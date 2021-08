Cosa ci aspetta oggi, 10 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Ferragosto si avvicina e niente è come avreste voluto. Oggi una proposta vi stupirà andando fuori da ogni vostra abitudine.

Toro – Quanta poesia nei tramonti di agosto. Eppure avete sempre l’impressione che vi manchi un pezzo. Oggi cercatelo.

Gemelli – Il lavoro tregua non dà. È solo martedì, ma fate caso a quel collega che rende tutto una festa. E poi non preoccupatevi.

Cancro – Tanti sono i desideri che vi circolano nel cuore. Oggi uno in particolare troverà casa, ma abbiate cura di continuare a sognare.

Leone – Non abbiate fretta. Tutto prenderà la sua forma. Oggi attendete col cuore speranzoso. La questione sta per risolversi.

Vergine – Vi sentite senza scampo, ma quando siete messi alle strette sapete dare il vostro meglio. Oggi non vi tirerete indietro.

Bilancia – Lasciate che le persone parlino. Il silenzio è la vostra virtù. Niente paura se non vedrete risultati. Oggi vincerete così.

Scorpione – Periodo meraviglioso per nuove conoscenze. Non siate aggressivi, lasciatevi incontrare. Ci sono occhi che vi aspettavano.

Sagittario – Sarà un martedì diverso dal solito al lavoro. Qualcuno vi chiederà una mano, e scoprirete quant’è bello aiutarlo.

Capricorno – Prendete in mano quelle paure e accantonatele. Provateci oggi ad essere concreti, avete tutta la stoffa per farlo.

Acquario – Non c’è stagione migliore per lasciarsi stupire dalla bellezza. Oggi un mare vi si staglierà di fronte, e chissà come si chiamerà.

Pesci – Sospendete l’eterno giudizio verso voi stessi e accoglietevi. In questo giorno occhi profondi vi guarderanno dentro.

