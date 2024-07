Secondo e ultimo appuntamento del Festival “Bastoni e burattini” all'Orto Giardino di Mariposa de cardu, organizzato da “Le Compagnie Del Cocomero” in collaborazione con Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale. Domani, martedì 9 luglio alle 19, va in scena lo spettacolo “Con Gafas y a lo loco”, di e con Toni Dimondi, produzione Ludopuzzle.

Uno spettacolo di marionette che con una miscela di umorismo e musica trascina spettatrici e spettatori (adulti, bambine e bambini) in un clima di magica allegria.

Una carrellata di svariati personaggi che mossi attraverso i fili stabiliscono con il pubblico un linguaggio senza parole, dove i movimenti e la musica basteranno a creare un sogno che porterà il pubblico ad allontanarsi dal ritmo reale che lo circonda e a immergersi, circondati dl profumo dei fiori e delle piante, in un mondo magico.

L'Orto Giardino di Mariposa de Cardu, il progetto messo in piedi da Rita Atzeri in memoria della sorella Luisa e del fratello Stefano, si trova a Quartucciu, in località Su Idanu e vi si accede da via Goffredo Mameli, l’ingresso è sulla destra.

Mariposa de cardu sposa la sostenibilità: è bandita la plastica, bisogna portare l’acqua in borraccia poiché si va in un orto è necessario indossare scarpe comode e abiti pratici. Per partecipare agli appuntamenti dell’Orto Giardino è necessario mandare un messaggio Whatsapp al numero 3288224521.

