Su il sipario mercoledì 19 e giovedì 20 maggio, alle 18,30, al Grazia Deledda di Paulilatino dopo moltissimi mesi di stop. Con lo spettacolo “Cirano di Bergerac” si inaugura così la nuova stagione “30 giorni a Teatro” che fino al 2 luglio proporrà spettacoli dedicati al pubblico di ogni età.

Sei compagnie si alterneranno sul palco, regalando nuove emozioni a quel pubblico che tanto è mancato.

Al Deledda gli spettacoli sono stati proposti sino a metà febbraio del 2020, poi il lockdown. Ad ottobre la riapertura, ma solo per una settimana. Ora il nuovo inizio. “Questo fermo forzato ci ha portato a riflettere sul significato vero del teatro che ha subito uno stop. Stiamo ripartendo guardando verso nuove mete – dice il direttore artistico Aldo Sicurella -. Ancora di più, oggi, le persone sono legate alla macchina televisiva e ritornare a teatro è difficile. Il pubblico, la quarta parete, deve diventare parte attiva, altrimenti non proverà più piacere e affezione per il teatro”.

E sarà proprio la compagnia dell’Instabile ad inaugurare la riapertura con lo spettacolo scritto e diretto da Aldo Sicurella e interpretato da Jan Maccioni, Andrea Perdighe, Mauro Piras, Monica Pisano, Marta Proietti Orzella e Aldo Sicurella.

Gli ingressi saranno contingentati e sarà d’obbligo la prenotazione telefonica o via e-mail.

© Riproduzione riservata