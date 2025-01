Se cominciano a rincorrersi le voci sul prossimo progetto targato Christopher Nolan, l’attenzione dei cinefili non può che farsi da subito irrefrenabile. Non a caso, stiamo parlando di uno dei director più talentosi della sua generazione, padre della fortunata trilogia di cinecomic “Il Cavaliere Oscuro” e autore di svariate pellicole che in breve tempo si son distinte come veri e propri cult: dal criptico “Memento” al suggestivo “The Prestige”, senza dimenticare il visionario “Inception” o il toccante “Dunkirk”.

Dopo aver monopolizzato con “Oppenheimer” l’attenzione mediatica insieme a “Barbie” durante la stagione estiva del 2023, ed aver conquistato la scorsa edizione degli Oscar con ben sette statuette - tra cui quelle più prestigiose di miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista a Cilllian Murphy - il director ha deciso finalmente di rilasciare le prime informazioni sulla sua prossima fatica; mettendo da parte per un attimo il genere storico-biografico e passando all’imponente adattamento di un poema epico. Direttamente per conto di Universal, scopriamo che Nolan è attualmente impegnato nelle riprese di “The Odyssey”, trasposizione del classico della letteratura greca “L’Odissea” di Omero.

Oltre alle prime anticipazioni presenti nel comunicato, la casa di produzione ha già svelato la data d’uscita, programmata per le sale americane il prossimo 17 luglio 2026. Qui di seguito possiamo leggere la dichiarazione ufficiale: «Il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, è un'epopea d'azione mitologica girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Per la prima volta, la saga fondamentale di Omero arriverà sugli schermi IMAX, e il film debutterà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026».

Come da tradizione, la trama del film ripercorrerà il tortuoso viaggio di Ulisse: dopo essersi distinto nel corso della guerra di Troia, il re di Itaca salperà i mari per dieci anni scoprendo luoghi mai esplorati prima e personaggi fantastici: dal ciclope Polifemo, alla maga Circe, ai mostruosi Scilla e Cariddi. Scampando alle insidie delle Sirene e addentrandosi nelle profondità dell’Ade, Ulisse farà poi ritorno alla sua isola natale, mentre la moglie Penelope tenterà di resistere all’invasione dei Proci e ai loro tentativi di usurpare il trono. Nello stile di un moderno action movie, il titolo verrà girato a più riprese in differenti parti del globo e - come anticipato - sfrutterà ancora una volta la tecnologia IMAX, ormai divenuta imprescindibile nelle produzioni del regista. Stando a quanto rivelato su Reddit, verrà utilizzato un nuovo modello di telecamera col 30% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti, oltre a disporre di un corpo in fibra di carbonio più leggero e di un mirino LCD per facilitarne l’utilizzo.

E all’appello non poteva certo mancare la selezione di un cast d’assoluta prima fascia: tra i nomi attualmente confermati, il director si troverà a dirigere vecchie conoscenze e volti ingaggiati per la prima volta, tra cui: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron. A suscitare particolare interesse è la scelta della coppia Zendaya - Tom Holland, uniti sul set nelle avventure fumettistiche di “Spider-Man” come nella vita sentimentale.

Dopo esser stato selezionato prima ancora del reveal ufficiale del film, Holland ha annunciato pubblicamente il suo ingaggio durante l’ultima puntata del podcast The Dish, manifestando tutto il suo entusiasmo e le enormi aspettative che nutre in questa collaborazione: «Ad essere completamente onesto, non ho idea di cosa tratti questo film. Sono super entusiasta, ma il progetto è stato tenuto molto sul vago. Ho incontrato Nolan ed è stato fantastico. Mi ha parlato un po' a grandi linee, e sono sicuro che quando sarà il momento svelerà di cosa si tratta».

Sull’emozione provata dopo aver ricevuto la chiamata del director, ha aggiunto: «Mi ha ricordato la telefonata per Spider-Man di 10 anni fa. È una cosa incredibile per me. Sono davvero molto orgoglioso e non vedo l'ora di iniziare». E sull’opportunità di tornare a recitare al fianco della sua dolce metà, ha continuato: «Sì, è la cosa migliore che mi sia mai capitata. È davvero speciale. Quando sei sul set e il regista ti dà una nota che forse non condividi, o so che lei non prenderà molto bene, ci basta uno sguardo per dirci: ne parleremo dopo».

