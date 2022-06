Importante appuntamento dedicato alla danza questa sera, venerdì 3 giugno, al Teatro Sì e Boi di Selargius con inizio alle 20.30.

In prima assoluta andrà in scena lo spettacolo “L’ora blu”, interamente realizzato da affermati ballerini isolani e da giovani allievi.

Ideato e diretto da Maurizio Montis patron della Dance Factory, l’associazione che da anni sforna talenti in vari settori del balletto, “L'ora blu” è quell'istante inafferrabile tra i sogni e il risveglio, tra buio e luce in cui ciascuno può riflettere su ciò che è stato e desiderare ciò che sarà.

Rappresenta uno spazio interiore di silenzio e contemplazione, un rifugio in cui sentirsi davvero parte di un tutto e respirare il soffio vitale dell'universo. Il blu inteso come uno specchio dove si vedono riflesse le nostre varie qualità, caratteristiche, paure e aspetti legati alla nostra essenza, al nostro più profondo essere che gelosamente nascondiamo agli altri per paura di essere giudicati

“Ho voluto organizzare il tutto con danzatori sardi per promuovere il talento isolano” spiega Maurizio Montis, animatore dell’evento che ha iniziato in Sardegna lo studio della danza all’età di 5 anni ed ha proseguito il suo percorso in alcune prestigiose scuole del panorama internazionale quali L’Academie de Danse Classique Princesse Grace de Monte Carlo, il London Studio Centre e la Scuola del Teatro dell’Opera di Vienna, dove ha conseguito il diploma di ballerino professionista.

Appena diplomato lavora per 4 anni come primo ballerino nella compagnia del balletto di Salisburgo diretta da Peter Breuer e successivamente torna in Italia dove per due anni balla per la Spellbound Contemporary Ballett diretta da Mauro Astolfi.

Successivamente si trasferisce a Londra dove decide di continuare la sua carriera artistica come ballerino free lance. Inizia così un lavoro di ricerca finalizzato ad indagare nuove forme di espressione e linguaggi del corpo sempre più coinvolgenti ed emotivamente stimolanti.

II cast della pièce, che si avvale della consulenza e degli arrangiamenti musicali di Jean Philippe Porcu, è ricchissimo di interpreti con alcuni nomi importanti del balletto e giovani talenti della scuola di Montis.

I danzatori protagonisti saranno Giuseppe Sanniu, Camilla Musa, Claudia Floris, Carlotta Furia, Virginia Contu, Martina Sanna e Ilaria Usai.

Ospiti d’eccezione tre future etoile del balletto Maria Grazietti e Lorenzo Gallo, diplomati alla prestigiosa Wiener Staats Oper Ballett Akademy, e Carola Puddu proveniente dall’Opera di Parigi e giunta alla grande notorietà per la partecipazione al serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show che l’ha vista tra le finaliste più amate dal pubblico.

Carola sarà la beniamina di casa in quanto selargina al suo debutto come ballerina nel teatro della sua città dopo il grande successo televisivo.

Con loro le altre ospiti dello spettacolo: Donatella Martina Cabras, danzatrice e fondatrice di movimento poetico e la ballerina e performer Giulia Cannas.

L.P.

© Riproduzione riservata