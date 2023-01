Venerdì 20 gennaio alle 20.30 (turno A) e sabato 21 gennaio alle 19 (turno B) è in programma il secondo appuntamento della Stagione concertistica 2023, con il debutto sul podio del Teatro Lirico di Cagliari di Stephan Zilias.

Il Direttore musicale della Staatsoper di Hannover, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico, propone un concerto che vede brillare la stella internazionale del pianoforte Alexander Malofeev in occasione del suo ritorno a Cagliari. Il musicista russo infatti si è già esibito in Sardegna il 10 aprile 2021, serata trasmessa in diretta televisiva e in live streaming, durante uno dei periodi di chiusura dei teatri per la pandemia da Covid-19. Per Malofeev sarà comunque l’effettivo debutto con il pubblico in sala.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di: Oberon: Ouverture di Carl Maria von Weber; Concerto n. 1 in fa diesis minore per pianoforte e orchestra op. 1 di Sergej Rachmaninov; Prima Sinfonia in do minore op. 68 di Johannes Brahms.

Oberon è l’ultima opera composta da Carl Maria von Weber ed eseguita, per la prima volta, al Covent Garden di Londra il 12 aprile 1826 (due mesi prima della morte dell’autore), accolta da un successo trionfale. Il Concerto n. 1 di Sergej Rachmaninov è ritenuto il più astratto e difficile dei 4 concerti composti e presenta una parte solistica estremamente funambolica e virtuosistica che rapisce e conquista l’ascoltatore.

Monumentale, ardua e difficile, la Prima Sinfonia di Johannes Brahms, ritenuta dalla critica come l’ideale prosecuzione delle Sinfonie di Beethoven per stile e tecnica compositiva. Articolata nei classici quattro movimenti, la pagina brahmsiana è ritenuta un vero e proprio capolavoro, come anche le altre tre sinfonie seguenti a questa, della letteratura musicale ottocentesca. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 45 minuti circa, compreso l’intervallo.

