“Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande. Ti amo”.

Con queste parole, affidate ai social, Francesca Pascale ha rassicurato sulle condizioni di salute della sua compagna, la cantante Paola Turci, rimasta vittima di una caduta, in seguito alla quale ha rimediato un trauma cranico che l’ha costretta al ricovero in ospedale e ad annullare il concerto del 29 agosto in programma a Forlì.

Anche la cantautrice ha voluto rassicurare il suoi fan, con una nota, dove si legge: "Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po' rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano".

(Unioneonline/l.f.)

