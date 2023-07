Citando la canzone del Boss, si può dire They're on fire: la band Lazyboys ha superato la doppia selezione di esperti e pubblico classificandosi al quinto posto assoluto. Il trio del Nord sardegna prenderà parte il 3 settembre a Bergamo alla finalissima del contest nazionale "Cover me", dedicato a Bruce Springsteen.

Sonorità country folk prettamente americane per il trio composto da Aldo Gallizzi (voce e chitarra), Claudio Spanu (banjo) e Danilo Mura (contrabbasso) che appunto ha presentato una versione molto personale di “I'm On fire”, uno dei cavalli di battaglia del Boss del New Jersey.

"Il gruppo è nato nel periodo della pandemia, su idea mia, di Claudio Spanu e del violinista Andrea Scanu – afferma Aldo Gallizzi - inizialmente si trattava di un progetto quasi virtuale, con registrazione di parti audio e video fatte ognuno a casa propria (per via del lockdown) e poi assemblate e diffuse in rete. Con il passare dei mesi e la chiusura delle restrizioni, il progetto è stato accantonato e ognuno di noi ha ricominciato le rispettive attività live con le proprie band".

Il progetto è poi ripreso con l'inserimento del contrabbassista Danilo Mura e nonostante un genere musicale di nicchia i Lazyboys hanno riempito il calendario di serate. "L'approdo nella finale del contest dedicato al Boss è un premio ai nostri sforzi e alla nostra testardaggine".

