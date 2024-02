Grave lutto per Bruce Springsteen. Il Boss ha dato l’annuncio della morte di sua madre Adele Zerilli. Aveva 98 anni, era originaria di Vico Equense (Napoli), e da una decina combatteva col morbo di Alzheimer.

Nel video pubblicato su Instagram le immagini di quando, mamma e figlio, ballavano insieme sulla musica di Glenn Miller: «Troveremo un piccolo rock 'n roll bar, usciremo e balleremo», scrive l’artista sul suo profilo social nelle parole della sua canzone “The Wish”.

Springsteen era legatissimo alla madre, spesso presente ad applaudirlo sugli spalti dei suoi concerti, e che gli aveva regalato la prima chitarra. Pur essendo costretta ad andare a lavorare come segretaria in uno studio legale per mantenere la famiglia, aveva creato un clima sempre affettuoso.

Adele «non parla più, non riesce più a stare in piedi. Non mangia più da sola. Ma quando mi vede c'è sempre un sorriso. E c'è sempre un bacio», aveva detto il Boss durante uno show: «E quando metto un disco di Glen Miller, comincia a muoversi sulla sua sedia, a tendermi la mano per ballare ancora una volta con me».

(Unioneonline/s.s.)

