Brad Pitt da anni soffre di una rara malattia neurologica che gli impedisce di riconoscere i volti delle persone.

Una condizione che non ha nulla a che fare con problemi di memoria o di vista, come ha raccontato l’attore in una recente intervista al magazine “GQ”. Una malattia che si chiama “prosopagnosia”, nota anche come “cecità delle facce” e che ha indotto Pitt ad isolarsi dal resto del mondo.

“Ecco perché resto in casa, molte persone mi odiano perché pensano che stia mancando loro di rispetto e nessuno mi crede. Voglio davvero incontrare un’altra persona che ne soffre, temo di aver dato l’impressione di essere una persona asociale a causa del mio disturbo”.

Un tempo onnipresente sul grande schermo e con un cachet di almeno 20 milioni di dollari a film, il 58enne divo è ancora impelagato nelle cause con l'ex moglie anche se sono passati sei anni dal divorzio: l'ultima vede al centro il "tradimento" di lei che ha venduto "con intenzioni malevole" le quote dell'amato Chateau Miraval in Francia a Tenute nel Mondo, l'azienda vitivinicola controllata da un oligarca russo.

