Per la gioia dei più curiosi continuano a circolare indiscrezioni sulla realizzazione di “A Complete Unknown”, film di prossima uscita ispirato alla storia vera di Bob Dylan, probabilmente il cantautore statunitense più famoso e apprezzato di tuti i tempi.

A questo giro scopriamo che l’attore britannico Benedict Cumberbatch - candidato all’Oscar e già pratico del genere biopic, come visto in “The Imitation Game” - prenderà parte alle riprese nel ruolo del cantautore e icona folk Pete Seeger, morto nel 2014 all’età di 94 anni, ricordato anche per esser stato una guida determinante nella prima fase della carriera di Dylan - svoltasi soprattutto nel corso degli anni 60 - seguendolo nella formalizzazione del contratto con l’etichetta discografica e consigliandogli l’esibizione al Newport Folk Festival.

La notizia arriva direttamente dal Festival di Cannes 2023 con una dichiarazione del regista James Mangold riportata sul sito Deadline, dopo la proiezione del suo ultimo film “Indiana Jones e il Quadrante del Destino”.

Basato sul testo di Elijah Wald dal titolo “Dylan Goes Electric” e sulla sceneggiatura a cura di Jay Cocks, l’inizio delle riprese è stato programmato per agosto. Oltre a Timothée Chalamet nel ruolo di protagonista ci saranno anche Monica Barbaro, chiamata per il ruolo di Joan Baez, ed Elle Fanning per una parte su cui ancora non si hanno informazioni. Anche il personaggio di Woody Guthrie troverà il suo spazio nel film, ma non si hanno alcun genere di notizie sull’attore chiamato ad interpretarlo.

Alla domanda su cosa l’avesse attratto maggiormente della storia di Dylan, Mangold ha risposto in questo modo: «La storia di un giovane Bob Dylan di 19 anni che arriva a New York con circa due dollari in tasca e diventa una rivelazione mondiale nel giro di tre anni: prima viene accolto nella famiglia musicale folk a New York e poi a un certo punto supera tutti diventando una star oltre ogni immaginazione. È una storia vera davvero interessante e riguarda un momento estremamente affascinante della storia americana».

Fra le altre informazioni raccolte - come dichiarato da Mangold durante l’ultimo Star Wars Celebration di Londra - sappiamo che sarà lo stesso Chalamet ad interpretare vocalmente i successi dello storico cantautore. Ciò dando ulteriore prova di tutte le sue doti, non solo di quelle attoriali come avvenuto fino ad ora alle quali tuttavia tutta deve gran parte della notorietà.

Come se non bastasse, il giovane talento sta anche provvedendo allo studio della chitarra per adeguarsi pienamente al ruolo. Vista l’uscita del film ancora piuttosto distante non rimane che sperare in qualche ulteriore novità, magari - a riprese cominciate - estrapolata direttamente dal set.

