Bisognerà aspettare ancora qualche settimana ma anche quest’anno Arzachena e paesi vicini potranno godere della stagione teatrale organizzata dall’Ama-Auditorium Multidisciplinare.

Il primo spettacolo ed unico del 2022 sarà mercoledì 28 dicembre alle 21 all’Auditorium comunale con: “No Excuses”, di e con Massimiliano Sechi. Si proseguirà poi martedì 3 gennaio quando le attrici Maria Amelia Monti e Marina Massironi presenteranno, a partire dalle 21, “Il marito invisibile”, di Edoardo Erba.

Appuntamento teatrale a fine mese poi, il 27, con “Lezioni di marketing romagnolo”, di e con Paolo Cevoli, per proseguire poi fino al mese di aprile con altre rappresentazioni e spettacoli anche di danza.

Informano gli organizzatori che «quest’anno i generi di spettacoli si amplieranno per coprire una maggiore platea di pubblico e per rendere l’Ama sempre più inclusivo e aperto al territorio. Per la rassegna Business Academy ci saranno 3 spettacoli di formazione in teatro, in collaborazione con Cna; per la Rassegna Teatro Danza saranno 6 gli spettacoli, in collaborazione con il nostro partner storico, Cedac Sardegna».

