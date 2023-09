Fra i cinecomic di prossima uscita collocabili nel primo universo DC - che lascerà spazio alla nuova direzione capitanata da James Gunn e Peter Safran - rimane senz’altro il secondo capitolo di Aquaman meglio conosciuto come “Aquaman e il Regno perduto”. A fronte di un primo episodio ancora considerato come il miglior debutto in sala per un titolo del franchise - con un Jason Momoa nei panni del supereroe atlantideo che avrebbe convinto anche i fan più diffidenti - le aspettative per questo seguito si fanno decisamente alte e finalmente cominciano a trapelare le prime informazioni degne di nota.

In base al teaser recentemente rilasciato assistiamo a una prima anticipazione dei contenuti più corposi che ci attendono nel prossimo trailer ufficiale. Nel susseguirsi di sequenze visive ricche d’azione scopriamo le fattezze di Black Manta, nemico numero uno del protagonista, che non lascia scampo ad equivoci quando gli sentiamo dire: «Ucciderò Aquaman e distruggerò tutto ciò che gli è caro».

Altre scene inedite lasciano scorgere Arthur Curry di fronte alle macerie in fiamme della casa di suo padre, e - agganciandosi a brevi ma incisive sequenze subacquee – si riesce a godere di un primo scontro tra i due acerrimi rivali.

L’uscita di “Aquaman e il Regno Perduto” è prevista nel nostro paese per il 25 dicembre. Ad affiancare Momoa nel ruolo di villain troveremo l’attore afroamericano Yahya Abdul-Mateen II, già largamente apprezzato ad esempio nella serie televisiva “Watchmen” di Damon Lindelof. Anche per questo sequel la regia è stata affidata a James Wan, director di origine malese che prima di darsi ai cinecomic ha dimostrato notevoli qualità nel genere horror dando vita ad alcune delle saghe più quotate di tutti i tempi, fra cui “Saw - l’enigmista”, “Insidious” e “The Conjuring”.

Stando alle ultime indiscrezioni il film avrebbe subìto una lavorazione piuttosto tormentata, dopo ben tre turni di riprese con l’uscita slittata di un intero anno e l’esigenza di sottoporlo a ben tre reshoots, ossia le proiezioni test atte a valutare la qualità complessiva del progetto prima della sua pubblicazione. A ciò si associano la petizione in favore della rimozione di Amber Heard dalla pellicola - dopo le controversie legali con l’ex marito Johnny Depp - e la scelta di James Gunn di eliminare dal montato il cameo col Batman di Ben Affleck. Quest’ultima decisione pare sia stata presa non solo per scongiurare anticipazioni su potenziali film che potrebbero non veder mai la luce, ma soprattutto per evitare di creare legami coi precedenti film DC tanto contestati dai fan.

Fra le star già incontrate nel primo capitolo troveremo nuovamente Patrick Wilson, Nicole Kidman, Abdul-Mateen e Dolph Lundgren. Qui di seguito riportiamo la sinossi ufficiale: «Non essendo riuscito a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di sconfiggere Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta è più forte che mai poiché brandisce il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, stringendo un'improbabile alleanza. Insieme, devono mettere da parte i loro contrasti per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman e il mondo dalla distruzione irreversibile».

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata