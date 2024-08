Ha cantato all’alba nella spiaggia di Balai, avvolto da un’atmosfera suggestiva e romantica, davanti ad un pubblico raccolto di fronte al mare del Golfo dell’Asinara.

Autore della performance dal titolo “Moderatamente solo” è il vibrafonista e percussionista Pasquale Mirra che, questa mattina alle 6 nello splendido arenile di Porto Torres, ha offerto un concerto ai presenti con brani su composizioni originali che invitano ad una riflessione sonora e meditativa.

La luce tenue del sole che sta per spuntare, che si riflette sul mare piatto, era lo scenario del concerto che ha attirato gli appassionati di questo genere musicale, giunti dai paesi limitrofi per ascoltare in silenzio la musica originale dell'artista.

Un’iniziativa che si inserisce come anteprima del 24° Festival “Musica sulle bocche” che riprenderà con i suoi appuntamenti musicali al Alghero.

Nella capitale della Riviera del Corallo, presso lo Quarter, verrà presentato in anteprima modiale B.U.M.- Beautiful Universal Music.

