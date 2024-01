Addio a David Gail, attore americano noto per aver interpretato Stuart Carson, il fidanzato di Brenda Walsh (Shannon Doherty) nella serie tv "Beverly Hills, 90210”.

Gail aveva 58 anni, la morte risale al 20 gennaio. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sorella Katie Colmenares, con un post su Instagram, in cui ha scritto: «Non c’è stato quasi un giorno nella mia vita in cui tu non fossi con me al mio fianco... Sei stato sempre la mia spalla, sempre il mio migliore amico pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque con me».

In carriera David Gail ha recitato in numerosi telefilm americani ed è stato anche il secondo attore a interpretare il dottor Joe Scanlon in «Port Charles», spinoff di «General Hospital», subentrando nel ruolo a Michael Dietz nel 1999.

Il debutto in televisione nel 1990 in un episodio di «Genitori in blue jeans», con un personaggio di nome Norman.

Tra gli altri suoi lavori in tv ci sono quelli in “Savannah”, “The Round Table”, “Matlock”, “La signora in giallo”, “E.R. - Medici in prima linea”, “Jag - Avvocati in divisa” e altro.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata