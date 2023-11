È morta a Roma, dopo una lunga malattia, l’attrice e scrittrice Anna Kanakis. Aveva 61 anni. La tragica notizia è stata confermata alle agenzie di stampa dal marito, Marco Merati Foscarini.

Nata a Messina da padre greco e madre siciliana, la sua carriera iniziò nel 1977, quando a soli 15 anni venne eletta Miss Italia (la più giovane nella storia del concorso).

Poi la carriera nel cinema, protagonista femminile di numerose commedie anni Ottanta, in particolare quelle dirette da Castellano e Pipolo e Sergio Martino.