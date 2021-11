Grave lutto a Broadway per la morte di Stephen Sondheim. A darne notizia è il suo avvocato, che ha parlato col New York Times spiegando che l’artista aveva appena festeggiato il Giorno del ringraziamento quando si è sentito male nella sua casa di Roxbury, nel Connecticut.

Sondheim, 91 anni, è stato il compositore di famosissimi musical come “West Side Story”. Era considerato uno dei più importanti autori del ventesimo secolo, soprattutto per il suo ruolo nello sviluppo del genere del musical moderno.

Dalla sua mente sono nate colonne sonore originali per film come “Dick Tracy”, nel '90, che gli valse l'Oscar per la migliore canzone nel 1991.

