Addio a Salvatore Daniele.

Fratello minore di Pino, è morto a 56 anni per un infarto nella sua casa di San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico di Napoli, dove abitava da sempre, la stessa casa dove erano cresciuti Pino e gli altri suoi fratelli.

Schivo e di poche parole, fisicamente molto simile a Pino, era suo il volto su “Terra mia”, l'album di “Napul è” e dei primi successi di Pino Daniele.

Per il disco d'esordio il cantante aveva voluto quel viso scarno, malinconico, era il 1977: “Pino mi chiese: ‘Salvatò vuoi farti delle foto? Ti do 70 lire’. Dissi, ‘va bene, vengo, ma ho fame’. Allora mi comprò una polpetta e poi con una 500 blu salimmo su al Vomero, dove c'era lo studio di un fotografo. Mi mise la terra in mano e scattò''.

Su Instagram il ricordo della sorella Cristina, che ha condiviso una foto dei due fratelli: "Mi piace immaginarvi così, di nuovo insieme tornati giovani e sereni”.

