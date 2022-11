È morto, all’età di 90 anni, Mickey Kuhn.

L’attore ha raggiunto la fama mondiale interpretando il piccolo Beau Wilkes nel kolossal del 1939 “Via col vento”. Nel 2020, dopo la morte di Olivia de Havilland, che fu la celebre Melania, Kuhn era rimasto l'unico membro del cast del classico cinematografico ancora in vita. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal tabloid The Hollywood Reporter, dopo aver ricevuto l’annuncio dalla moglie di Kuhn.

L’attore è apparso anche in “Juarez” con Bette Davis, “A Tree Grows in Brooklyn” e “Red River”. Nel 1951 ha recitato nel film “Un tram chiamato desiderio” e in quella occasione ha diviso ancora una volta il set con Vivien Leigh, l'icona del film di Victor Fleming.

Dopo l’addio al mondo del cinema nel 1956 e la carriera in marina ha lavorato in un aeroporto sino al pensionamento. Nel 1985 ha sposato la moglie Barbara Kuhn dalla quale ha avuto due figli, Mick e Patricia. «Godeva di ottima salute sino a poco tempo fa», ha confessato la donna al tabloid americano.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata