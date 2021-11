Grave lutto per Umberto Smaila. A Verona è morta sua madre, Giuseppina “Mery” Nacinovich. Nata a fiume 95 anni fa, è stata testimone dell’orrore dei Foibe, vicenda sulla quale ha scritto anche un libro. Il funerale è in programma per oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Regina in via Pancaldo.

Per quattro decenni è stata insegnante nella provincia veronese per poi arrivare nel capoluogo. Umberto è il suo unico figlio. Di lui la madre diceva che era sì bravo a scuola, “ma gli piaceva di più cantare”.

Intervistata in più occasioni non ha mai fatto mistero del grande orgoglio per la carriera dell’artista.

