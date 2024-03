Lutto nel mondo della musica per la morte di Eric Carmen. Il cantante americano aveva interpretato alcuni brani famosissimi come “All by Myself”, poi cantata da Celin Dion, e “Hungry Eyes”, parte della colonna sonora del film “Dirty Dancing”.

L’annuncio è stato dato dalla moglie dell’artista che però non ha fornito informazioni sulla data e sulla causa del decesso.

Eric Carmen, 74 anni, aveva iniziato la sua carriera con il gruppo dei Cyrus Eerie, poi diventati Raspberries. Da meta anni Settanta la scelta di proseguire come solista.

Il suo ultimo album è stato “I Was Born to Love You”, nel 2000.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata