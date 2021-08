È morto a 84 anni Don Everly, uno dei due componenti degli Everly Brothers insieme al fratello Phil.

Lo ha reso noto la pagina Instagram del duo.

Famosi soprattutto a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta, hanno influenzato molto il movimento folk-rock e leggende della musica rock, tra cui Beatles, Elvis Presley, Beach Boys e Simon & Garfunkel.

Gli Everly Brothers piazzarono il loro primo grande successo nel 1957 con “Bye bye love”.

Tra le loro hit anche “All I have to do is dream”.

Nel 1962 Don rischiò di morire dopo un'overdose di cocaina.

La fama del duo comunque non ne risentì nemmeno oltreoceano, influenzando sound di molte band inglesi, a cominciare dai Fab Four.

La loro svolta country, nel 1968 con “Roots”, prolungò il loro successo anche negli Stati Uniti.

Nel 1973 i due si separarono per tentare carriere soliste, ma non raggiunsero mai le vette degli anni sessanta, così come non ebbe grandissima fortuna nemmeno la loro reunion del 1983.

Collaborarono con Paul McCartney che scrisse per loro il singolo "On the Wings of a Nightingale”, prima di dedicarsi esclusivamente alla musica live, senza più tornare in studio di registrazione.

Phil Everly – di due anni più giovane – era scomparso il 3 gennaio 2014, a 74 anni, in seguito a una polmonite.

