È morto a 36 anni Darren Kent, l’attore famoso per la sua partecipazione alla serie tv “Il Trono di Spade”. Da tempo l’uomo soffriva di artrite, osteoporosi e di una rara malattia della pelle. Non è chiaro però se siano state queste le cause del decesso.

Kent nello storico della serie non ha ricoperto un ruolo da protagonista ma ha vestito i panni del pastore che ha mostrato a Daenerys il cadavere della figlia, uccisa dai draghi. La sua apparizione nell’ultima puntata della quarta stagione. Il momento è cruciale: da lì la Madre dei draghi, interpretata da Emilia Clarke, inizia il suo viaggio verso la pazzia.

A dare la triste notizia è stata l’agenzia dell’attore, la Carey Dodd Associates in una nota: «Il nostro amico e cliente è morto pacificamente venerdì. Con lui la famiglia e il suo miglior amico. Ci uniamo ai familiari in questo triste momento». La carriera di Kent è iniziata ufficialmente nel 2004, con le prime parti. Il suo nome figura nel cast di “Shameless”, in “Eastsanders” e “Biancaneve e il cacciatore”. L’ultima volta sul set è stata per “Dungeons and Dragons”. Solo un mese fa aveva annunciato sui social l’avvio dei lavori per un corto dal nome “Alleviare”.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata