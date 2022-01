Addio a Betty White. L'attrice americana aveva 99 anni e ne avrebbe compiuti 100 il prossimo 17 gennaio.

Divenne famosa in tutto il mondo grazie ai suoi personaggi “stravaganti” come quello di Sue Ann Nivens nella serie “Mary Tyler Moore”, andata in onda tra il 1973 e il 1977, e di Rose Nylund in “Cuori senza età” (“The Golden Girls”), trasmessa tra il 1985 e il 1992.

Dal 2010 al 2015 è stata fra le protagoniste di “Hot in Cleveland”, nella parte di Elka Ostrovsky. Ha ricevuto il suo primo Grammy a 90 anni nel 2012 oltre a numerose candidature ai Golden Globe.

Su Twitter l’omaggio del presidente americano Joe Biden: “Betty White ha portato un sorriso sulle labbra di generazioni di americani. E' una icona culturale che ci mancherà molto. I pensieri miei e di Jill vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che l'hanno amata".

